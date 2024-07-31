Українські військові вдарили по важливому складу РФ під Курськом, - Генштаб

Атака дронів у Росії

31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету. За даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю, чотири - над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом - по одному.

Як повідомлялося, після атаки БПЛА в Курському районі РФ виникла пожежа на одному з об'єктів. Над Курською областю, як стверджує Міноборони Росії, знищено керовану ракету "Нептун-МД".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.