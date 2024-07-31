UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові вдарили по важливому складу РФ під Курськом, - Генштаб

Фото: ЗСУ вдарили по складу з технікою та зброєю РФ під Курськом 31 липня (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 31 липня українські військові завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки РФ під Курськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі (31 липня, - ред) завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Росія)", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. 

"Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється", - додали у Генштабі.

Атака дронів у Росії

31 липня Міноборони РФ звітувало про нібито 19 збитих безпілотників і одну ракету. За даними окупантів, ППО нібито збило 11 безпілотників літакового типу над Бєлгородською областю, чотири - над Брянською, над Курською, Калузькою, Ростовською областями та Кримом - по одному.

Як повідомлялося, після атаки БПЛА в Курському районі РФ виникла пожежа на одному з об'єктів. Над Курською областю, як стверджує Міноборони Росії, знищено керовану ракету "Нептун-МД".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні