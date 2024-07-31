Украинские военные ударили по важному складу РФ под Курском, - Генштаб

Атака дронов в России

31 июля Минобороны РФ отчиталось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете. По данным оккупантов, ПВО якобы сбила 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре - над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом - по одному.

Как сообщалось, после атаки БПЛА в Курском районе РФ возник пожар на одном из объектов. Над Курской областью, как утверждает Минобороны России, уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД".

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