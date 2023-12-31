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Українські військові на сході знищили шість російських "Шахедів"

Неділя 31 грудня 2023 22:36
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Українські військові на сході знищили шість російських "Шахедів" Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські захисники неба знищили шесть російських "Шахедів" на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Повітрянного командування "Схід" в Facebook.

"Станом на 19.00 в зоні відповідальності Повітряне командування "Схід" знищено шість БпЛА Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що чотири безпілотники знищено в Дніпропетровській області, а ще два - збито в Запорізькій області.

Третя повітряна тривога через МіГ

Нагадаємо, це вже третя масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні, пов'язана з літаками МіГ-31К. Під час другої масштабної тривоги в Кривому Розі та Кропивницькому лунали вибухи, а Повітряні сили попереджали про пуск ракет "Кинджал". За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Крім того, ввечері 31 грудня росіяни випустили в бік України відразу декілька груп ударних дронів "Шахед". Станом на зараз, за даними Повітряних сил, вони прямують курсом на захід, зокрема, через Київську область. Там зараз працюють сили ППО.

Також було відомо про загрозу балістики з окупованого Криму.

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