Українські військові сбили сьогодні ще два гелікоптери, - Генштаб

Сьогодні, 19 грудня, Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили два ворожі гелікоптери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.
"Зараз уточняють, якого типу вони були", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Крім того, за 19 грудня українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, їх озброєння і техніки, а також завдала п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських агресорів.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили склад бойових припасів, 2 пункти управління і 2 райони зосередження живої сили противника", - коментує 299-й день війни Генштаб.
РБК-Україна щодня повідомляє, скільки живої сили окупантів та їхньої військової техніки знищують військові Збройних сил України.
Нагадаємо, сьогодні зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові за добу відбили атаки ворога в районі 15 населених пунктів на сході.
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