Українські військові провели навчання по висадці десанту з гелікоптерів (відео)

Фото: ЗСУ провели навчання по висадці десанту з гелікоптерів (скриншот з відео)

Українські військові відпрацювали висадку десанту з гелікоптерів. Ця авіація легко створює ефект несподіванки для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Відпрацювання висадки десанту з гелікоптерів 12 окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні. Як пояснюють військові, гелікоптери дозволяють швидко та несподівано доставити війська. "Завдяки цьому забезпечуються раптовість дій та захоплення ініціативи на полі бою. Заходи, які відпрацьовують наші підрозділи за безпосередньої участі армійської авіації - частина спеціальної підготовки особового складу та екіпажів гелікоптерів для виконання надскладних завдань", - зазначили у Сухопутних військах. Навчання ЗСУ Зазначимо, що українські військові постійно проводять навчання. Наприклад, буквально 7 червня українські десантники Військово-морських сил провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря.