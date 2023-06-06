Українські військові просуваються вперед на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України досягли тактичних успіхів під час контратак на Півдні України та значно просунулися на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Російська окупаційна армія вночі, 6 червня, атакувала Київ. Пролунала серія вибухів у столиці, працювали сили ППО.
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