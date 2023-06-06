Украинские военные продвигаются вперед на нескольких направлениях: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины добились тактических успехов во время контратак на Юге Украины и значительно продвинулись на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Российская оккупационная армия ночью, 6 июня, атаковала Киев. Раздалась серия взрывов в столице, работали силы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.