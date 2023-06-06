Українські військові просуваються вперед на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України досягли тактичних успіхів під час контратак на Півдні України та значно просунулися на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася перетнути кордон з територією України біля Зеленого.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського та Білогорівки.

Російські блогери стверджують, що війська РФ захопили Новомлинськ. ISW не спостерігала візуальних доказів того, що російські війська просувалися до Новоминська або захопили його. Темп російських атак, ніби, знизився з 4 червня.

Бої у Донецькій області

5 червня українські війська здійснили обмежене просування на північ і південний захід від Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута і просунулися на 200-1600 метрів у напрямку Оріхово-Василівка, а також від 100 до 700 метрів біля Іванівського та Кліщіївки.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські механізовані сили також просунулися від 300 метрів до одного кілометра в напрямку Залізнянського та Богданівки.

Президент України Володимир Зеленський, 5 червня, подякував українським військам на Бахмутському напрямку за рух вперед у зонах відповідальності.

Євген Пригожин заявив, що українські війська захопили невизначену частину Берхівки і розкритикував російське військове командування за попередній відхід російських військ з Берхівського водосховища.

Російські блогери стверджували, що війська РФ відбили українські напади в напрямку Соледару, ймовірно, маючи на увазі ширшу територію на північ і північний схід від Бахмута. Один блогер стверджував, що українські сили атакували російські позиції в невизначеному місці в районі Сіверська.

Російські джерела заявляли, що війська РФ відбили український штурм біля Майорська і на північі від Горлівки. ISW не спостерігала візуального підтвердження просування українців у Бахмуті, пов’язані з цими обмеженими наступальними операціями, 5 червня.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські позиції поблизу Невельського та Мар’їнки. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Опитного та Водяного.

Російський блогер заявляв, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Первомайського. У Міноборони Росії повідомили, що підрозділи чеченського спецназу "Ахмат" продовжили наступальні дії поблизу Мар'їнки.

Росіяни стверджували, що українські сили намагалися перехопити ініціативу в Мар’їнці та захопили невизначені російські позиції на південь від Мар’їнки.

"Південна вісь"

Українські сили продовжили контрнаступальні дії в західній частині Донецької та східній Запорізької областей і досягли обмежених тактичних успіхів, 5 червня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 і 5 червня, показують, що українці, ймовірно, просунулися на південний захід від Великої Новосілки та в межах 1,5 км на північний захід від Сторожевого.

Російські блогери стверджували, що українські війська форсували річку Шайтанку та вели штурм біля Новодонецького. Росіяни повідомляли, що українські сили витіснили їх з Новодонецького. Командир російського добровольчого батальйону "Восток" Олександр Ходаковський, який, як повідомляється, командує силами поблизу Новодонецького, підтвердив, що українські сили зберігають присутність у населеному пункті.

Міноборони Росії стверджувало, що відбили три українські батальйонно-тактичні групи, посилені танками, які атакували Новодонецьк та Благодатне. Українські сили не організовані в БТГ, тому незрозуміло, який ешелон, як стверджує Міноборони Росії, бере участь у цих наземних атаках.

Російські джерела стверджували, що війська РФ відбили Нескучне, 5 червня, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цьому. Один російський блогер стверджував, що українські сили просунулися на від 500 до 3000 метрів біля Рівнополя та Нескучного.

Українські війська продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України. Бригадний генерал Олександр Тарнавський, 4 червня, повідомив, що українські сили знищили 18 російських зенітних установок і п'ять складів боєприпасів.