Украинские военные продвигаются вперед на нескольких направлениях: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины добились тактических успехов во время контратак на Юге Украины и значительно продвинулись на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась пересечь границу с территорией Украины у Зеленого.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского и Белогоровки.

Российские блоггеры утверждают, что войска РФ захватили Новомлынск. ISW не наблюдала визуальных доказательств того, что российские войска продвигались в Новоминск или захватили его. Темп российских атак снизился с 4 июня.

Бои в Донецкой области

5 июня украинские войска совершили ограниченное продвижение к северу и юго-западу от Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр сообщила, что украинские войска ведут наступательные операции на восточном фронте в районе Бахмута и продвинулись на 200-1600 метров в направлении Орехово-Василовка, а также от 100 до 700 метров возле Ивановского и Клищиевки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские механизированные силы также продвинулись от 300 метров до одного километра в направлении Железнянского и Богдановки.

Президент Украины Владимир Зеленский, 5 июня, поблагодарил украинские войска на Бахмутском направлении за движение вперед в зонах ответственности.

Евгений Пригожин заявил, что украинские войска захватили неопределенную часть Берховки и раскритиковал российское военное командование за предварительный уход российских войск из Берховского водохранилища.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ отразили украинские нападения в направлении Соледара, вероятно, имея в виду более широкую территорию к северу и северо-востоку от Бахмута. Один блоггер утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции в неопределенном месте в районе Северска.

Российские источники заявляли, что войска РФ отразили украинский штурм у Майорска и к северу от Горловки. ISW не наблюдала визуального подтверждения продвижения украинцев в Бахмуте, связанных с этими ограниченными наступательными операциями, 5 июня.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Невельского и Марьинки. Российские источники утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Опросного и Водяного.

Российский блогер заявлял, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Первомайского. В Минобороны России сообщили, что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" продолжили наступательные действия вблизи Марьинки.

Россияне утверждали, что украинские силы пытались перехватить инициативу в Марьинке и захватили неопределенные российские позиции к югу от Марьинки.

"Южная ось"

Украинские силы продлили контрнаступательные действия в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей и достигли ограниченных тактических успехов, 5 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 и 5 июня, показывают, что украинцы, вероятно, продвинулись юго-западнее Великой Новоселки и в пределах 1,5 км северо-западнее Сторожевого.

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска форсировали реку Шайтанку и вели штурм у Новодонецкого. Россияне сообщали, что украинские силы вытеснили их из Новодонецкого. Командир российского добровольческого батальона "Восток" Александр Ходаковский, как сообщается, командует силами вблизи Новодонецкого, подтвердил, что украинские силы сохраняют присутствие в населенном пункте.

Минобороны России утверждало, что отразили три украинских батальонно-тактических группы, усиленные танками, которые атаковали Новодонецк и Благодатное. Украинские силы не организованы в БТГ, поэтому непонятно какой эшелон, как утверждает Минобороны России, участвует в этих наземных атаках.

Российские источники утверждали, что войска РФ отразили Нескучное, 5 июня, хотя ISW не видел визуального подтверждения этому. Один российский блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись от 500 до 3000 метров возле Ровно и Нескучного.

Украинские войска продолжают обстреливать тыловые позиции России на юге Украины. Бригадный генерал Александр Тарнавский, 4 июня, сообщил, что украинские силы уничтожили 18 российских зенитных установок и пять складов боеприпасов.