Українські військові проходитимуть курси виживання за стандартами НАТО: що відомо
Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Міноборони оновили військовий стандарт. Відтепер він враховуватиме національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час війни з Росією. Зазначається, що його розробили на основі стандарту НАТО.
"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Напрями спеціалізованої підготовки
Основними напрямами підготовки військовослужбовців буде:
- пошуково-рятувальна діяльність;
- виживання;
- уникнення захоплення у полон;
- стійкість у полоні;
- підготовка з евакуації;
- перепідготовка.
Окрім того, військові набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах. Зокрема, в арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Зазначається, що особлива увага буду приділена організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.
Нагадаємо, в Україні продовжили базову підготовку військових. Зокрема, програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших ключових дисциплін. Тепер вона триватиме 1,5 місяця замість 30 днів.