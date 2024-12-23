ua en ru
Пн, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українські військові проходитимуть курси виживання за стандартами НАТО: що відомо

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 17:35
UA EN RU
Українські військові проходитимуть курси виживання за стандартами НАТО: що відомо Фото: Міноборони оновило підготовку ЗСУ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Міноборони оновили військовий стандарт. Відтепер він враховуватиме національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час війни з Росією. Зазначається, що його розробили на основі стандарту НАТО.

"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Напрями спеціалізованої підготовки

Основними напрямами підготовки військовослужбовців буде:

  • пошуково-рятувальна діяльність;
  • виживання;
  • уникнення захоплення у полон;
  • стійкість у полоні;
  • підготовка з евакуації;
  • перепідготовка.

Окрім того, військові набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах. Зокрема, в арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Зазначається, що особлива увага буду приділена організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

Нагадаємо, в Україні продовжили базову підготовку військових. Зокрема, програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших ключових дисциплін. Тепер вона триватиме 1,5 місяця замість 30 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла
В "Укренерго" відповіли, коли сьогодні припинять діяти аварійні відключення світла
DAILY
Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ