Українські військові проходитимуть курси виживання за стандартами НАТО: що відомо

Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Міноборони оновили військовий стандарт. Відтепер він враховуватиме національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час війни з Росією. Зазначається, що його розробили на основі стандарту НАТО.

"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Напрями спеціалізованої підготовки

Основними напрямами підготовки військовослужбовців буде:

пошуково-рятувальна діяльність;

виживання;

уникнення захоплення у полон;

стійкість у полоні;

підготовка з евакуації;

перепідготовка.

Окрім того, військові набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах. Зокрема, в арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Зазначається, що особлива увага буду приділена організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.