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Українські військові пояснили, чому РФ хоче обміняти літаки на іранські дрони

Фото: спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Іранські дрони більш ефективні для атак по енергооб’єктах України, ніж удари літаків, яких у РФ достатньо. Російська авіація вже давно не залітає у повітряний простір України, боячись ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафона.

"Літаків, на жаль, у Росії достатньо. Саме тактичної авіації, які розташовані на українських кордонах, на різних підступах. Зрозуміло, що не на самих кордонах, а на заглибленій території. Це і Білорусь, і окупований Крим, і територія РФ. Власне Росія є виробником цих літаків і потребує кількісного збільшення саме дронів, дронів-камікадзе, щоб саме цією технікою, яка коштує мало, але дошкуляє нам, продовжувати бити по критичній інфраструктурі", - розповів він.

За його словами, авіацією на територію України залетіти вони не можуть, бо розуміють, що будуть знищені, тому що повітряні сили вже давно вигнали російську авіацію з повітряного простору України. Тому, як каже військовий вони хочуть малою кров'ю обійтись і замовити ще більше "Шахедів", які можна по ночах застосовувати проти об’єктів критичної інфраструктури України.

"Іран зрозуміло зацікавлений у збільшенні свого бойового потенціалу. І ті дві ескадрильї (24 літаки) СУ-35 Іран хоче посилитись цими літаками. Хочу нагадати, що не один такий літак збитий нашою ППО у різні періоди повномасштабного вторгнення", - додав Ігнат.

Як повідомлялось, Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

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