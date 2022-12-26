Украинские военные объяснили, почему РФ хочет обменять самолеты на иранские дроны

Иранские дроны более эффективны для атак по энергообъектам Украины, чем удары самолетов, которых в РФ достаточно. Российская авиация уже давно не залетает в воздушное пространство Украины, боясь ПВО.

"Самолетов, к сожалению, у России достаточно. Именно тактической авиации, которая расположена на украинских границах, на разных происках. Понятно, что не на самих границах, а на углубленной территории. Это и Беларусь, и оккупированный Крым, и территория РФ. Собственно. Россия является производителем этих самолетов и нуждается в количественном увеличении именно дронов, дронов-камикадзе, чтобы именно этой техникой, которая стоит мало, но донимает нас, продолжать бить по критической инфраструктуре", - рассказал он.

По его словам, авиацией на территорию Украины залететь они не могут, потому что понимают, что будут уничтожены, потому что воздушные силы уже давно выгнали российскую авиацию из воздушного пространства Украины. Поэтому, как говорит военный, "они хотят малой кровью обойтись" и заказать еще больше "Шахедов", которые можно по ночам применять против объектов критической инфраструктуры Украины.

"Иран понятно заинтересован в увеличении своего боевого потенциала. И те две эскадрильи (24 самолета) СУ-35 Иран хочет усилиться этими самолетами. Хочу напомнить, что не один такой самолет сбит нашей ПВО в разные периоды полномасштабного вторжения", - добавил Игнат.