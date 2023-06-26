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Українські військові показали відео зі звільненого села Рівнопіль Донецької області

Фото: ЗСУ показали відео зі звільненого села Рівнопіль Донецької області 26 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали кадри зі звільненого села Рівнопіль Донецької області. Населений пункт був звільнений 25 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 31-ї окремої механізованої бригади.

"Сьогодні 25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль", - кажуть військові на відео.

За словами бійців, "окупанти тікають, а ми йдемо вперед".

Звільнення Рівнополя Донецької області

Про звільнення Рівнополя Донецької області повідомила 26 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Цей населений пункт став 9 звільненим селом від початку контрнаступу українських сил оборони, який триває вже третій тиждень. До цього ЗСУ звільнили Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

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