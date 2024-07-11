Українські військові показали рідкісні кадри Торецька (відео)

Ситуація на Торецькому напрямку

Останній тиждень російські війська значно активізувалися на Торецькому напрямку.

За даними на ранок 11 липня, на Торецькому напрямку окупанти провели 24 атаки недалеко від населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.

Торецький напрямок увійшов в трійку найгарячиших разом з Покровським (42 штурми) і Сіверським (17 штурмів) за добу.

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