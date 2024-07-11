Українські військові показали рідкісні кадри Торецька (відео)

Російські війська продовжують тиснути на Торецькому напрямку, атакуючи, зокрема, і саме місто. ЗСУ показали рідкісні кадри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 32 Окрему механізовану бригаду.
"Рідкісні кадри фронтового Торецька відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Ось як місто виглядає зараз", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають військові, інтенсивність боїв є шаленою, а місто знаходиться под постійними обстрілами - в кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів.
"І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі", - констатують у бригаді.
Останній тиждень російські війська значно активізувалися на Торецькому напрямку.
За даними на ранок 11 липня, на Торецькому напрямку окупанти провели 24 атаки недалеко від населених пунктів Північного, Нью-Йорка, Торецька та Деліївки.
Торецький напрямок увійшов в трійку найгарячиших разом з Покровським (42 штурми) і Сіверським (17 штурмів) за добу.
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