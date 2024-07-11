RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные показали редкие кадры Торецка (видео)

Фото: Торецк (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают давить на Торецком направлении, атакуя, в частности, и сам город. ВСУ показали редкие кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 32 Отдельную механизированную бригаду.

"Редкие кадры фронтового Торецка сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем "UMBRELLA" 32 ОМБр. Вот как город выглядит сейчас", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, интенсивность боев бешеная, а город находится под постоянными обстрелами - в кадр попали даже взрывы от попадания КАБов.

"И в таких условиях 24/7 сражаются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка каждый день работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", - констатируют в бригаде.

Ситуация на Торецком направлении

В последнюю неделю российские войска значительно активизировались на Торецком направлении.

По данным на утро 11 июля, на Торецком направлении оккупанты провели 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Пивничного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

Торецкое направление вошло в тройку самых горячих вместе с Покровским (42 штурма) и Северским (17 штурмов) за сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине