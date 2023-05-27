Українські військові почали навчання на танках Abrams у Німеччині, - Пентагон

За його словами, для близько 200 військовослужбовців у п’ятницю розпочався загальновійськовий інструктаж у Графенворі та Хоенфельсі.

"Цей інструктаж включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю батальйонів, які протистоять один одному", - розповів речник Пентагону.

При цьому інші 200 українських військових почали тренуватися як заправляти та обслуговувати танки, сказав полковник Гарн.

Танки Abrams для України

Нагадаємо, наприкінці січня цього року президента САША Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. Йдеться про 31 одиницю.

Спочатку американські чиновники заявляли, що танки Abrams прибудуть в Україну не раніше наступного року. Але з січня, коли адміністрація Байдена оголосила, що надішле танки високопоставлені чиновники оборони заявили, що хочуть прискорити терміни.

Зокрема, Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця цього року.

Зазначимо, що США нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Як пояснювали в Пентагоні, це прискорить постачання танків.

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