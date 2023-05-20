На півдні України Збройні сили України знищили п'ять російських безпілотників. Вони проводили розвідку з Миколаївської та Херсонської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.
"20 травня 2023 року, у Миколаївській та Херсонській областях, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено п'ять ворожих БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, українським військовим вдалося збити три ударні безпілотники "Ланцет", один безпілотник "Мерлін-ВР" і один розвідувальний "Орлан-10".
Фото: Українські військові на півдні знищили п'ять ворожих безпілотників (facebook.com/PvKPivden)
Ударний безпілотник "Ланцет" використовується росіянами для ураження наземної техніки та інших важливих цілей українських військ.
Безпілотник "Мерлин-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат, який призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.
Безпілотник "Орлан-10" - російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.
Унаслідок вторгнення РФ в Україну 2022 року близько 3% Миколаївської області захопили російські окупанти. Зокрема, під їхнім контролем опинилося місто Снігурівка та кілька навколишніх сіл. Українські захисники звільнили захоплені території 10 листопада 2022 року.
Від початку вторгнення РФ в Україну територія регіону перебувала під ударами росіян. 24 лютого 2022 року війська РФ перейшли адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом і розпочалася окупація регіону. На початку березня ЗСУ втратили контроль над містом Херсон, при цьому російські війська окупували практично всю територію області.
Наприкінці березня минулого року українські захисники перейшли у контрнаступ, звільнивши кілька населених пунктів регіону.
11 листопада Збройні сили України деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном. Однак лівий берег регіону досі перебуває під окупацією РФ. Саме з цієї території росіяни практично щодня запускають безпілотники для розвідки.
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