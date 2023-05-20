"20 мая 2023 года, в Николаевской и Херсонской областях, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено пять вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

В частности, украинским военным удалось сбить три ударных беспилотника "Ланцет", один беспилотник "Мерлин-ВР" и один разведывательный "Орлан-10".

Фото: Украинские военные на юге уничтожили пять вражеских беспилотников (facebook.com/PvKPivden)

Что за беспилотники

Ударный беспилотник "Ланцет" используется россиянами для поражения наземной техники и других важных целей украинских войск.

Беспилотник "Мерлин-ВР" - российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат, который предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Беспилотник "Орлан-10" - российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Николаевская область

В результате вторжения РФ в Украину в 2022 году около 3% Николаевской области захватили российские оккупанты. В частности, под их контролем оказался город Снигиревка и несколько окрестных сел. Украинские защитники освободили захваченные территории 10 ноября 2022 года.

Херсонская область

С начала вторжения РФ в Украину территория региона находилась под ударами россиян. 24 февраля 2022 года войска РФ перешли административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом и началась оккупацию региона. В начале марта ВСУ потеряли контроль над городом Херсон, при этом российские войска оккупировали практически всю территорию области.

В конце марта прошлого года украинские защитники перешли контрнаступление, освободив несколько населенных пунктов региона.

11 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали правобережную часть Херсонской области с Херсоном. Однако левый берег региона до сих пор находится под оккупацией РФ. Именно с этой территории россияне практически ежедневно запускают беспилотники для разведки.