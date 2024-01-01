Українські військові на півдні збили чотири безпілотники РФ

"Вечері 1 січня 2024 року на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено один БпЛА Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що протягом дня у Херсонській області українські захисники знищили один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" та два ударних БпЛА "Ланцет".

Обстріли України в новорічну ніч

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць. Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків.

У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вночі вдалося збити 87 дронів.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, російські загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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