Українські військові отримали нові броньовики від Канади

Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - розповіли у Держприкордонслужбі.
Фото: автомобілі Roshel, передані прикордонникам України (t.me/DPSUkr)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія надіслала в Україну розподільні трансформатори для відновлення енергетичного сектору України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.