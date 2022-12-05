Українські військові отримали БПЛА "Лелека" в рамках ініціативи Ахметова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укртелеком", яка передала комплекс в рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

Раніше "Укртелеком" також передав підрозділам ЗСУ безпілотники "Валькірія": вони допомагають українським воїнам на різних напрямках фронту.

Усі безпілотники, передані компанією, вироблено в Україні.

"Ми впевнені, що черговий БПЛА, який ми передаємо нашим захисникам, допомагатиме нашим бійцям наближати перемогу над ворогом. Вдячні кожному, хто захищає Україну, хто виборює для українців можливість жити, спілкуватися з близькими і будувати плани на майбутнє нашої єдиної і незалежної України», - говорить генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Від початку війни "Укртелеком" спрямував на підтримку української армії уже близько 50 млн грн, придбав та передав тисячі тактичних аптечок, медичних турнікетів, кровоспинних бандажів та пов’язок і багато іншого.

Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена Ріната Ахметова вже передали на передову понад 150 тис. засобів бронежилетів.

Крім того, українські бійці отримали від ініціативи 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.