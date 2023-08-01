Українські військові за останню добу знищили два "Ланцети" на Південному напрямку

Збройні сили України за останню добу знищили два ворожі дрони "Ланцет". Це сталося на Південному напрямку фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
Зазначається, що військові Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили два ударних безпілотники "Ланцет".
Фото: Збиті дрони (facebook.com/PvKPivden)
Мова йде про Південний напрямок фронту. Де конкретно було знищено ворожі дрони, не уточнюється.
Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій
Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.
Проте українські бійці продовжують знищувати ці безпілотники. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".
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