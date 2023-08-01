Украинские военные за последние сутки уничтожили два "Ланцета" на Южном направлении
Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили два вражеских дрона "Ланцет". Это произошло на Южном направлении фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
Отмечается, что военные Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили два ударных беспилотника "Ланцет".
Фото: Сбитые дроны (facebook.com/PvKPivden)
Речь идет о Южном направлении фронта. Где конкретно были уничтожены вражеские дроны, не уточняется.
Производство "Ланцетов" в обход санкций
Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.
Тем не менее украинские бойцы продолжают уничтожать эти беспилотники. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".
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