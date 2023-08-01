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Украинские военные за последние сутки уничтожили два "Ланцета" на Южном направлении

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Украина, Вторник 01 августа 2023 17:18
Украинские военные за последние сутки уничтожили два "Ланцета" на Южном направлении Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили два вражеских дрона "Ланцет". Это произошло на Южном направлении фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Отмечается, что военные Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили два ударных беспилотника "Ланцет".

Украинские военные за последние сутки уничтожили два &quot;Ланцета&quot; на Южном направлении

Фото: Сбитые дроны (facebook.com/PvKPivden)

Речь идет о Южном направлении фронта. Где конкретно были уничтожены вражеские дроны, не уточняется.

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Тем не менее украинские бойцы продолжают уничтожать эти беспилотники. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

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