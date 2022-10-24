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Украинские военные опубликовали срочное обращение к российским солдатам (видео)

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 10:29
Украинские военные опубликовали срочное обращение к российским солдатам (видео) Фото: ВСУ опубликовали срочное обращение к российским солдатам (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные опубликовали срочное обращение к российским оккупантам, которых "кидают на убой" на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает", - говорится в обращении.

Российским солдатам предлагают задать себе вопрос, за что они воюют.

"За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность?" - перечисляют ВСУ.

В обращении указывают, что Украина никогда не угрожала России.

"Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ, свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи до последнего. Подумайте и вы о своих семьях", - призывают в ВСУ.

Как сообщалось, ранее ВСУ обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.

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