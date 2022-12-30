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Українські військові з одного пострілу із ПЗРК збили ворожу ракету (відео)

Фото: українські військові з одного пострілу із ПЗРК збили ворожу ракету (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Військові одеської радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького знищили російську ракету влучним пострілом із ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення повітряного командування "Південь".

"Говорить та показує радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. Воїни мобільної вогневої групи точним пострілом збили російську крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська вкотре масовано атакували Україну своїми ракетами. Ворог випустив територією нашої країни 69 ракет, 54 з них збили українські військові.

Однак у Повітряних силах попередили, що наступного разу росіяни можуть використати ще більше ракет.

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