Українські військові з одного пострілу із ПЗРК збили ворожу ракету (відео)

Військові одеської радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького знищили російську ракету влучним пострілом із ПЗРК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення повітряного командування "Південь".
"Говорить та показує радіотехнічна бригада імені Богдана Хмельницького. Воїни мобільної вогневої групи точним пострілом збили російську крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора російські війська вкотре масовано атакували Україну своїми ракетами. Ворог випустив територією нашої країни 69 ракет, 54 з них збили українські військові.
Однак у Повітряних силах попередили, що наступного разу росіяни можуть використати ще більше ракет.
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