Українські військові одним ударом знищили російський БПЛА "Zala" (відео)

Українські військові знищили російський дрон "Zala". Для цього знадобився лише один удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Так, бійці підрозділів РЕБ посадили "пташку" на землю, а оператори БПЛА 2 батальйону 5 ОШБр завершили справу влучним скидом.
"Доліталась", - констатували військові.
Російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряні тривоги. Крім того, також повідомлялося про роботу ППО у низці областей, зокрема, у Кіровоградській та Хмельницькій, а також у Миколаївській та Дніпропетровській.
При цьому у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 13 дронів-камікадзе типу "Шахед".
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