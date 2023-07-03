Українські військові одним ударом знищили російський БПЛА "Zala" (відео)

Так, бійці підрозділів РЕБ посадили "пташку" на землю, а оператори БПЛА 2 батальйону 5 ОШБр завершили справу влучним скидом.

"Доліталась", - констатували військові.

Нічний обстріл України дронами 3 липня

Російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях країни було оголошено повітряні тривоги. Крім того, також повідомлялося про роботу ППО у низці областей, зокрема, у Кіровоградській та Хмельницькій, а також у Миколаївській та Дніпропетровській.

При цьому у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 13 дронів-камікадзе типу "Шахед".