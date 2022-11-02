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Українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні, - Хлань

Ілюстративне фото: українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил успішно атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантам у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили у системи ППО", - написав депутат.

Наслідки удару ЗСУ (facebook.com/sergey.khlan)

За його словами, системи ППО, по яких вдарили ЗСУ, російські окупанти, зокрема, використовували для того, щоб обстрілювати Миколаїв.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав, що російські окупанти під час так званої "евакуації" з Херсона вивозять архівні документи місцевої адміністрації.

Також ми писали, що російські окупанти пограбують херсонське підприємство ТОВ "Швейна компанія "ОТ", де шили одяг для силових структур України.

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