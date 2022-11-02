Українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні, - Хлань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

За його словами, системи ППО, по яких вдарили ЗСУ, російські окупанти, зокрема, використовували для того, щоб обстрілювати Миколаїв.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантам у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили у системи ППО", - написав депутат.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав, що російські окупанти під час так званої "евакуації" з Херсона вивозять архівні документи місцевої адміністрації.

Також ми писали, що російські окупанти пограбують херсонське підприємство ТОВ "Швейна компанія "ОТ", де шили одяг для силових структур України.

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