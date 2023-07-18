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Українські військові мають успіх на південному сході: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

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Вівторок 18 липня 2023 08:32
Українські військові мають успіх на південному сході: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті Фото: українські військові мають успіх на південному сході (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники досягли успіху на кількох напрямках на південному сході нашої країни. Також вони продовжують наступ під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генштабу Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

За його словами, наступальні операції ЗСУ тривають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів артилерією з метою противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка та Велика Новосілка - Урожайне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії на північ і на південь від міста Бахмут", - розповів Ковальов.

Фото: напрямки, де ЗСУ досягли успіху (скриншот)

За його словами, росіяни чинять потужний опір, застосовують резерви та зазнають тяжких втрат.

Також наші воїни продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Минулої доби, 17 липня, там сталося 36 бойових зіткнень.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

Також ЗСУ досягли успіху і під Бахмутом - там вони зайняли панівні висоти та встановили вогневий контроль над містом.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямі наші воїни перебувають у обороні. Там ворог зосередив понад 100 тисяч своїх солдатів.

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