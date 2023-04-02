Українські військові з Javelin підбили російський танк (відео)

Українські захисники влучили по російському танку за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 81 окрему аеромобільну бригаду .

"Ще одна коротка історія про російський танк, який програв гру в наздоганялки українській ракетці, вже чекає вашого перегляду", - зазначили військові.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські військові знищують росіян за допомогою британської гаубиці L119.

Окрім того, українські захисники показали знищення російського складу боєприпасів на відео.

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