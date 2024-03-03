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Українські військові дроном ліквідували місце дислокації росіян (відео)

Фото: військові дроном ліквідували місце дислокації росіян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські бійці за допомогою дрона ліквідували місце дислокації російських окупантів в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

В ДПСУ розповіли, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" вразили місце дислокації окупантів в Харківській області.

 

За даними прикордонників, для даної атаки українським бійцям знадобилось два дрони-камікадзе.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 416 800 військових.

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