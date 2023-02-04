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Українські військові з дронів атакували позиції РФ та знищили частину окупантів (відео)

Фото: Українські військові з дронів атакували позиції РФ та знищили частину окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Донецькій області українські військові виявили позиції окупантів та атакували їх за допомогою дронів. Частина росіян отримали поранення або були ліквідовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС ЗС України.

"У Донецькій області екіпажі БПЛА морпіхів ювелірно відпрацювали по російських солдатах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи воїнів 501 окремого батальйону морської піхоти.

Нагадаємо, що українські десантники знищили підрозділ окупантів та бронетехніку. Це трапилось на Донбасі.

Українські військові знищили російську БМП та вантажівку з боєприпасами. ЗСУ "зловили" окупантів у той момент, коли ті "зупинилися перекурити".

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