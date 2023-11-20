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Українські військові за допомогою дрона знищили російський "Камаз" (відео)

Архівне фото: Українські військові знищили російський "Камаз" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили на полі бою ворожий "Камаз". Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

На відео можна побачити, що військові за допомогою дрона вдало атакували ворожу вантажівку. 

У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи Оперативного командування "Захід".

ЗСУ знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових

Також українські бійці за минулу добу знищили майже 300 окупантів, техніку та склад боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

А в армії Естонії повідомили, що РФ зазнала значних втрат на лівому березі Дніпра і вже була змушена перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту.

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