ЗСУ за добу знищили військову частину, 2 бази та 4 склади окупантів

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 11 жовтня завдали потужних ударів по ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:
"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, 11 жовтня ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донбасі, а також знищили ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.
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