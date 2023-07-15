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Українські військові "дали на горіхи" загонам "Шторм-Z", - речник ЗСУ

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Мар'їнка, Субота 15 липня 2023 16:59
Українські військові "дали на горіхи" загонам "Шторм-Z", - речник ЗСУ Фото: російські загони Шторм-Z "отримали на горіхи" від Сил оборони України (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Майже всі боєзіткнення минулої доби відбулись на Мар'їнському напрямку. Саме там Сили оборони завдали удару по російських загонах "Шторм-Z".

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook пресцентру.

За словами Шершня, загалом протягом минулої доби російські військові 16 разів атакували позиції українських сил, 14 із них - в районі Мар’їнки.

"Зокрема, на напрямку Олександрівка - Мар’їнка "отримали на горіхи" загони "Шторм". Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів", - повідомив речник.

На Авдіївському напрямку, за даними Шершня, ворог вів наступальні дії в районі Первомайського - однак безрезультатно.

"Триває різнопланова робота, зокрема щодо знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. У результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу", - повідомив він.

За словами речника, військові РФ відмовляються від виконання бойових завдань.

Санітарні втрати РФ за минулу добу на Таврійському напрямку склали 156 окупантів, безповоротні - 55 росіян.

Втрати росіян

Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.

Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.

Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.

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Мар'їнка Війна Росії проти України
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