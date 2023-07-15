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Украинские военные "дали на орехи" отрядам "Шторм-Z", - спикер ВСУ

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Марьинка, Суббота 15 июля 2023 16:59
Украинские военные "дали на орехи" отрядам "Шторм-Z", - спикер ВСУ Фото: российские отряды Шторм-Z "получили на орехи" от Сил обороны Украины (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Почти все боестолкновения за прошедшие сутки состоялись на Марьинском направлении. Именно там Силы обороны нанесли удар по российским отрядам "Шторм-Z".

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook прессцентра.

По словам Шершня, всего за прошедшие сутки российские военные 16 раз атаковали позиции украинских сил, 14 из них - в районе Марьинки.

"В частности, на направлении Александровка - Марьинка "получили на орехи" отряды "Шторм". Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов", - сообщил спикер.

На Авдеевском направлении, по данным Шершня, враг вел наступательные действия в районе Первомайского - однако безрезультатно.

"Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава", - сообщил он.

По словам спикера, военные РФ отказываются от выполнения боевых задач.

Санитарные потери РФ за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 156 оккупантов, безвозвратные - 55 россиян.

Потери россиян

Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.

Бойцы ВСУ смогли добиться определенного успеха с начала июня и отвергли россиян по нескольким направлениям. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.

Также украинские военные преуспели и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты. Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.

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