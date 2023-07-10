Українські військові будуть воювати за звільнення всієї окупованої території, - Крищенко

Наразі Крищенко воює під Бахмутом, він розповідає про постійну небезпеку з боку ворожих дронів та відбиття російських атак.

"Наші позиції тут, на півночі, більш-менш стабільні. Проте два тижні тому була найсильніша російська контратака. Назустріч нашому батальйону підійшло 12 ворожих танків", - каже Крищенко

Попри складності, Крищенко та його бійці налаштовані позитивно.

"Ми будемо воювати до звільнення всіх територій, у нас немає альтернативи", - зазначив Крищенко.