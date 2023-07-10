UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові будуть воювати за звільнення всієї окупованої території, - Крищенко

Фото: Андрій Крищенко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові будуть воювати за звільнення всієї окупованої території, попри всі складності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника мера Києва, екс-очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

Наразі Крищенко воює під Бахмутом, він розповідає про постійну небезпеку з боку ворожих дронів та відбиття російських атак.

"Наші позиції тут, на півночі, більш-менш стабільні. Проте два тижні тому була найсильніша російська контратака. Назустріч нашому батальйону підійшло 12 ворожих танків", - каже Крищенко

Попри складності, Крищенко та його бійці налаштовані позитивно.

"Ми будемо воювати до звільнення всіх територій, у нас немає альтернативи", - зазначив Крищенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій КрищенкоЗбройні сили України