Украинские военные будут воевать за освобождение всей оккупированной территории, - Крищенко

В настоящее время Крищенко воюет под Бахмутом, он рассказывает о постоянной опасности со стороны вражеских дронов и отражении российских атак.

"Наши позиции здесь, на севере, более или менее стабильны. Однако две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков", - говорит Крищенко.

Несмотря на сложности, Крищенко и его бойцы настроены положительно.

"Мы будем воевать до освобождения всех территорий, у нас нет альтернативы", - отметил Крищенко.