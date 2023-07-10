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Украинские военные будут воевать за освобождение всей оккупированной территории, - Крищенко

Фото: Андрей Крищенко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные будут воевать за освобождение всей оккупированной территории, несмотря на все сложности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя мэра Киева, экс-главу столичной полиции Андрея Крищенко.

В настоящее время Крищенко воюет под Бахмутом, он рассказывает о постоянной опасности со стороны вражеских дронов и отражении российских атак.

"Наши позиции здесь, на севере, более или менее стабильны. Однако две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков", - говорит Крищенко.

Несмотря на сложности, Крищенко и его бойцы настроены положительно.

"Мы будем воевать до освобождения всех территорий, у нас нет альтернативы", - отметил Крищенко.

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Андрей КрищенкоВооруженные силы Украины