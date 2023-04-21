Українські військові біля Бахмуту захопили в полон окупантів

Російські війська продовжують вести постійні обстріли міста Бахмут. Однак українські військові змогли не тільки відбити, а й втримати позиції.

Як повідомляє РБК-Україна про це розказав командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, росіяни продовжують використовувати тактику випалювання землі у Бахмуті. Попри це українські військові роблять все можливе для стримування ворога.

"Сьогодні хлопці не тільки змогли відбити і втримати позиції, але й захопили полонених, тож тепер маємо цінну інформацію про дії ворога", - розповів він.