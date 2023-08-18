UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові атакували дроном керівників "поліції" Енергодару (відео)

Ілюстративне фото: українські військові атакували дроном керівників поліції Енергодару (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Енергодарі на нараді керівників поліції пролунав вибух. Його причиною була атака дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За даними ГУР, вибух у кабінеті "начальника поліції" Енергодара, де проходила нарада, пролунав сьогодні, 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали "начальник міського відділу" полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його "заступник з оперативної роботи", "керівник слідчого відділу", "начальник чергової частини" та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу терміново госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

"Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи", - розповіли в ГУР.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.

Що передувало

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що сьогодні в Енергодарі пролунав вибух у будівлі, де росіяни облаштували катівню.

Він зазначав, що до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там знаходилося відділення поліції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониатака дронівЭнергодарЗапорожская областьГлавное управление разведкиВійна Росії проти України