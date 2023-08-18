Українські військові атакували дроном керівників "поліції" Енергодару (відео)

За даними ГУР, вибух у кабінеті "начальника поліції" Енергодара, де проходила нарада, пролунав сьогодні, 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали "начальник міського відділу" полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його "заступник з оперативної роботи", "керівник слідчого відділу", "начальник чергової частини" та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу терміново госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

"Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи", - розповіли в ГУР.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.

Що передувало

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що сьогодні в Енергодарі пролунав вибух у будівлі, де росіяни облаштували катівню.

Він зазначав, що до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там знаходилося відділення поліції.