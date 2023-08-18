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В Енергодарі пролунав вибух у будівлі, де росіяни облаштували катівню

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Енергодар, П'ятниця 18 серпня 2023 15:34
В Енергодарі пролунав вибух у будівлі, де росіяни облаштували катівню Фото: в Енергодарі пролунав вибух (en gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де росіяни облаштували катівню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили російські спецслужби.

"Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17", - додав мер.

За попередніми даними, у будівлі, де пролунав вибух, знаходиться також катівня. Там тримають цивільних полонених.

Фото: в Енергодарі пролунав вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація в Енергодарі

Нагадаємо, що Енергодар був окупований росіянами у перші дні повномасштабної війни. Це місто є супутником найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зараз Запорізька АЕС також знаходиться під контролем російських загарбників. Окупанти розмістили на території станції військову техніку, а також тероризують персонал, змушуючи брати російські паспорти.

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