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Українські військові атакували дроном керівників "поліції" Енергодару (відео)

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Енергодар, П'ятниця 18 серпня 2023 18:39
Українські військові атакували дроном керівників "поліції" Енергодару (відео) Ілюстративне фото: українські військові атакували дроном керівників поліції Енергодару (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Енергодарі на нараді керівників поліції пролунав вибух. Його причиною була атака дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За даними ГУР, вибух у кабінеті "начальника поліції" Енергодара, де проходила нарада, пролунав сьогодні, 18 серпня, приблизно о 09:23.

У розвідці уточнюють, що в результаті інциденту поранення отримали "начальник міського відділу" полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська республіка), його "заступник з оперативної роботи", "керівник слідчого відділу", "начальник чергової частини" та керівники ряду підрозділів.

Після вибуху окупантів одразу терміново госпіталізували до місцевої лікарні. З Мелітополя викликали три реанімобілі, а вже звідти поранених хочуть евакуювати гелікоптерами на територію Росії.

"Будівля, крім розміщення управління поліції, використовувалася як приміщення особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок отримав значні пошкодження, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи", - розповіли в ГУР.

Там також додали, що після інциденту в Енергодарі суттєво обмежили пересування для мирних жителів, а також окупанти повністю відключили інтернет.

Що передувало

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що сьогодні в Енергодарі пролунав вибух у будівлі, де росіяни облаштували катівню.

Він зазначав, що до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там знаходилося відділення поліції.

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