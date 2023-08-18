Украинские военные атаковали дроном руководителей "полиции" Энергодара (видео)

Во временно оккупированном Энергодаре на совещании руководителей "полиции" прозвучал взрыв. Его причиной была атака дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram .

По данным ГУР, взрыв в кабинете "начальника полиции" Энергодара, где проходило совещание, прогремел сегодня, 18 августа, примерно в 09:23.

В разведке уточняют, что в результате инцидента ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

После взрыва оккупантов сразу срочно госпитализировали в местную больницу. Из Мелитополя вызвали три реанимобиля, а уже оттуда раненых хотят эвакуировать на вертолетах на территорию России.

"Здание, кроме размещения управления полиции, использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа", - рассказали в ГУР.

Там также добавили, что после инцидента в Энергодаре существенно ограничили передвижение для мирных жителей, также оккупанты полностью отключили интернет.

Что предшествовало

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что сегодня в Энергодаре прогремел взрыв в здании, где россияне обустроили пыточную.

Он отмечал, что до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции.