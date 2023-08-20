Українські військові аеродроми добре захищені, - командувач Повітряних сил

Він заявив, що наразі є захищені споруди, в яких зберігаються літаки, крім цього, ПС працюють за принципом розсередження, тож літаки не зберігаються на одному аеродромі після виконання завдання.

Як приклад, Олещук навів нещодавні удари РФ по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області.

"На даний момент аеродром боєготовий, літаки, які були на аеродромі, збережені та продовжують виконання завдань", - заявив командувач ПС.

Удари по аеродрому в Старокостянтинові

Нагадаємо, що 26 липня росіяни вдарили по Хмельницькій області - ціллю був військовий аеродром.

Ще раз вони атакували його вже 5 серпня, тоді крім цього вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, автовокзал та декілька комерційних приміщень.

Це не перші атаки по аеродрому - також він ставав ціллю росіян в травні цього року та минулоріч.

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