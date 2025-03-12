Українські війська знищили танкову колону та десант окупантів на Торецькому напрямку

Бої на Торецькому напрямку

Нагадаємо, що Сили оборони України нещодавно здійснили просування на Торецькому напрямку, закріпившись на вулицях Дружби в центрі міста та Будівельників у південній частині Торецька, згідно з геолокаційними кадрами від 8 березня.

Водночас російські війська також фіксували просування, зокрема на вулиці Воронезькій у західній частині міста, як показують кадри від 7 березня. Російські загарбники атакували позиції під Торецьком біля Дружби, Дачного та Диліївки 7 і 8 березня.