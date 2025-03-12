Украинские войска уничтожили танковую колонну и десант оккупантов на Торецком направлении

Бои на Торецком направлении

Напомним, что Силы обороны Украины недавно осуществили продвижение на Торецком направлении, закрепившись на улицах Дружбы в центре города и Строителей в южной части Торецка, согласно геолокационным кадрам от 8 марта.

При этом российские войска также фиксировали продвижение, в том числе на улице Воронежской в западной части города, как показывают кадры от 7 марта. Российские захватчики атаковали позиции под Торецком возле Дружбы, Дачного и Дилиевки 7 и 8 марта.