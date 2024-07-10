Українські війська відновили позиції в Глибокому на півночі Харківської області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

На геолокаційних записах, опублікованих 8 липня, видно, як частини 155-ї російської морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) завдають ударів по українських позиціях на північ від Глибокого та в південній частині населеного пункту, що свідчить про те, що українські сили повернули ці позиції.

Російський військовий блогер стверджував, що сили РФ не змогли відбити звичайну українську атаку на ангари на північ від Глибокого, незважаючи на те, що вони успішно робили це в минулому, а також що російські сили більше не контролюють поля безпосередньо на заході Глибокого.

Інший блогер писав, що армії РФ необхідно переходити в оборону на харківському напрямку через відсутність необхідних сил для продовження наступальних дій.

9 липня російські війська продовжували наступальні операції на північний захід, північ і північний схід від Харкова.

8 і 9 липня український Генеральний штаб доповів, що російські війська атакували на північний захід від Харкова поблизу Сотницького Козачка; на північ від Харкова поблизу Липців і Глибокого; і на північний схід від Харкова поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська[60].

8 липня український військовослужбовець заявив, що на Вовчанському напрямку російські війська атакували українські позиції в цивільному та ховали під цим одягом автомати, що може бути віроломством, забороненим міжнародним правом.

Офіційний Telegram-канал Африканського корпусу Міноборони Росії 9 липня підтвердив, що російське військове командування «деякий час тому» перекинуло частину підрозділів корпусу до кордону з Білгородською областю і вони продовжують бойові дії.

Операція №2 - Луганська область

Російські джерела широко поширювали попередження двох українських військових спостерігачів 8 і 9 липня про загрозу можливого прориву Росії до річки Оскіл на південний схід від Куп’янська. Українські військові оглядачі Костянтин Машовець і Богдан Мирошников оцінили, що нещодавнє просування Росії поблизу Піщаного (на південний схід від Куп’янська) може дозволити російським військам прорватися до річки Оскіл, яка знаходиться приблизно за 10 кілометрів від Піщаного.

Один російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно просунулися понад чотири кілометри на захід і три кілометри завширшки біля Піщаного та увійшли в населений пункт [68]. ISW не знайшло візуальних доказів, які підтверджують це твердження.

Російські війська продовжували наступальні дії навколо Кремінної 8 і 9 липня, але не зробили підтверджених наступів.

Операція №3 - Донецька область

8 і 9 липня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районах Верхньокам'янського (на схід від Сіверська), Спірного (на південний схід від Сіверська), а також Виїмки, Веселого і Роздолівки (усі на південь від Сіверська).

Російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Часового Яра на тлі триваючих боїв у цьому районі 9 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, показують, що росіяни нещодавно під час штурму трохи просунувся в межах Андріївки.

Російські війська також продовжували атакувати східний Часів Яр; на північ від Часового Яру поблизу Богданівки та Григорівки; і на південний схід від Часового Яру біля Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки.

9 липня російські війська продовжили наступальні дії на торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська атакували під Торецьком; на північ від Торецька біля Диліївки; на схід від Торецька біля Дружби та Північного; на південний схід від Торецька поблизу Південного; і на південь від Торецька біля Нью-Йорка.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки.

Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Яснобродівку (на захід від Авдіївки). Блогери заявляли також про інші просування, проте ISW не знайшов візуального підтвердження цих заяв. Російські війська також продовжували атакувати на північний захід від Авдіївки біля Воздвиженки, Тимофіївки та Калинового; на захід від Авдіївки в районі Карлівки, Нетайлового, Уманського; і на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 липня, показують, що окупанти незначно просунулися в полях на схід від Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

Російські війська продовжували атакувати в районі кордону Донецької і Запорізької областей поблизу Новосілки (на захід від Великої Новосілки), Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки), Урожайного та Макарівки (обидва на південь від Великої Новосілки), але не зробили підтвердженого просування.

"Південна вісь"

9 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 8 і 9 липня тривали бої поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного), Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), Новоандріївки (на північ від Роботиного) та Щербаків (на північний захід від Роботиного).

9 липня тривали бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі під Кринками. Російський блогер заявив, що російські та українські війська продовжують боротьбу за контроль над островами в дельті Дніпра.