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Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW

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Четвер 18 травня 2023 03:39
Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій, - ISW Фото: Кремль намагається змусити Пригожина відмовитись від політичних амбіцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські високопосадовці у Кремлі намагаються змусити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відмовитися від своїх політичних амбіцій у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Низка наближених до Адміністрації президента РФ Telegram-канали стверджували, що Пригожин використовує битву за Бахмут та війну в Україні, щоб стати політичною фігурою в Росії, а не реально боротися за інтереси Росії.

Незабаром Пригожин підтвердив, що "нещодавно" спілкувався з неназваним високопосадовцем, який звинуватив його у навмисних діях у власних інтересах.

Керівник ПВК наголосив, що цим чиновником не є президент РФ Володимир Путін, але побічно дав зрозуміти, що подібні настрої поширені в Адміністрації президента, зазначивши, що повідомлення в Telegram відображають колективну думку чиновників.

Ключові висновки ISW:

  • Російські та українські офіційні особи визнали обмежені українські контратаки під Бахмутом.
  • Українські офіційні особи повідомили, що особливості місцевості стримують українські наступальні операції через річку Дніпро у Херсонській області.
  • Офіційні особи США повідомили, що система ППО Patriot перебуває у робочому стані після того, як Міноборони РФ заявило, що російські ракетні удари по Києву 16 травня знищили цю систему.
  • За повідомленнями, Кремль звинуватив трьох вчених-розробників гіперзвукових ракет у державній зраді.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на лінії Сватово – Кремінна.
  • Російські війська продовжували нарощувати успіхи у Бахмуті та проводили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російські сили продовжували завдавати ударів по правому березі Херсонської області та островам у дельті Дніпра.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

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ПВК Вагнера Російська Федерація Кремль
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