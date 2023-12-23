Українські війська вели позиційні бої на схід від Кліщіївки Донецької області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, 22 грудня українські та російські війська продовжили позиційні бої в районі Сіньківки, на північний захід від Сватового в районі Стельмахівки та на північний захід від Кремінної в районі Тернів.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо повідомив, що 22 грудня російські війська завдали майже вдвічі більше артилерійських ударів на напрямку Куп'янськ-Лиман, ніж 21 грудня.

Операція №2 - Донецька область

ISW виявив, що російські війська нещодавно досягли успіхів південніше Спірного. Це підтверджує опубліковане відео з прив'язаною геолокацією,

Нещодавно російські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 18 грудня, показує, що російські війська просунулися на південний захід від Бахмута у дачних масивах та на північно-західній околиці Кліщіївки.

Українські війська вели позиційні бої біля так званого водного об'єкта "Алебастрова" на схід від Кліщіївки. Це підтвердило відео з геолокацією, опубліковане 20 грудня.

Повідомляється, що російські війська продовжували спроби просунутися на захід від Бахмута та вели позиційні бої на північний захід від Бахмута на північ від Богданівки; на захід від Бахмута в районі Хромового, Іванівського та шосе Т0504 Часів Яр - Іванівське; та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

В інституті з'ясували, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід та північний захід від Авдіївки.

Також зафіксовано просування російських військ на північний схід від Опитного (південніше на захід від Авдіївки) і на північний схід від Степового (на північний захід від Авдіївки).

Російські та українські джерела вказали, що бойові дії продовжуються на захід від Донецька в районі Мар'їнки та Побєди та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

"Південна вісь"

За словами ISW, 22 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Генштаб України заявив, що українські війська відбили російські атаки в районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

22 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела повідомили про бойові дії поблизу Роботиного, Вербового та вздовж лінії Роботиного - Копані (на північний захід від Роботиного).

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області станом на 22 грудня, але ні російські, ні українські війська не досягли підтверджених територіальних завоювань у цьому районі.