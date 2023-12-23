Украинские войска вели позиционные бои восточнее Клещиевки Донецкой области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, 22 декабря украинские и российские войска продолжили позиционные бои в районе Синьковки, к северо-западу от Сватово в районе Стельмаховки и к северо-западу от Кременной в районе Тернов.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо сообщил, что 22 декабря российские войска нанесли почти вдвое больше артиллерийских ударов на направлении Купянск-Лиман, чем 21 декабря.

Операция №2 - Донецкая область

ISW обнаружил, что российские войска недавно добились успехов южнее Спорного. Это подтверждает опубликованное видео с привязанной геолокацией,

Недавно российские войска продвинулись к юго-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 18 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к юго-западу от Бахмута в дачных массивах и на северо-западной окраине Клещиевки.

Украинские войска вели позиционные бои возле так называемого водного объекта "Алебастрова" к востоку от Клещиевки. Это подтвердило видео с геолокацией, опубликованное 20 декабря.

Сообщается, что российские войска продолжали попытки продвинуться к западу от Бахмута и вели позиционные бои к северо-западу от Бахмута к северу от Богдановки; к западу от Бахмута в районе Хромово, Ивановского и шоссе Т0504 Часов Яр - Ивановское; и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

В институте выяснили, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку и северо-западу от Авдеевки.

Также зафиксировано продвижение российских войск к северо-востоку от Опытного (юго-западнее Авдеевки) и северо-востоку от Степового (северо-западнее Авдеевки).

Российские и украинские источники указали, что боевые действия продолжаются к западу от Донецка в районе Марьинки и Победы и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.

"Южная ось"

По словам ISW, 22 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Генштаб Украины заявил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Старомайорского (к югу от Великой Новоселки).

22 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники сообщили о боевых действиях вблизи Работино, Вербового и вдоль линии Работино-Копани (к северо-западу от Работино).

Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области по состоянию на 22 декабря, но ни российские, ни украинские войска не добились подтвержденных территориальных завоеваний в этом районе.