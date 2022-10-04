Українські війська увійшли до низки населених пунктів на сході: актуальна карта боїв

Українські військові продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту. Зокрема успіхи ЗСУ помітні на Луганському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.
За даними порталу, українські військові за останню добу увійшли до низки населених пунктів у Харківській області. Так, йдеться про Богуславку, Борівську Андріївку, Колісниківку, Глушківку та Кругляківку.
Також українські війська успішно просуваються на південному напрямку. ЗСУ увійшли до населеного пункту Новопетрівка у Херсонській області.
Нагадаємо, за даними ISW, в останні 48 годин українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Зокрема, ЗСУ могли прорвати кордон Луганської області у напрямку Кремінної.
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